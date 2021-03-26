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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Maltepe’de televizyon hırsızları yakalandı

Maltepe’de televizyon hırsızları yakalandı

Güvenlik kamerası

Televizyon Akalan Kamera Hırsız 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de yapılan çalışmalarda bir evden televizyon çalan hırsızlar yakalanarak, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bir evde meydana gelen televizyon hırsızlık olayı ile alakalı yapılan titiz çalışmalar neticesinde, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde televizyon hırsızlığını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K.(40), M.S.(33) ve A.A.(46) isimli şüpheli şahıslar, geçtiğimiz gün Esenkent Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Televizyon hırsızlığıyla ilgili yakalanan şahıslar, “Evden Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.
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