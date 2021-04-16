Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasında araba hırsızlığı güvenlik kamerasında

Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasında araba hırsızlığı güvenlik kamerasında

güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Trol 

-aracın çalınma görüntüsü
-hırsızların aracı inceleme görüntüsü
-aracın başka bir sokakta giderken görüntüsü
-hırsızların görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL)-Sokağa çıkma kısıtlaması araba hırsızlarını durdurmadı İSTANBUL

- Maltepe'de, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen araba hırsızları gözlerine kestirdikleri bir otomobili çaldı. Rahat halleriyle pes dedirten hırsızlar önce arabayı ve sokağı inceledi, ardından aracı ittirerek çalıştırıp gözlerden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 10 Nisan günü gece 02.00 sularında Maltepe’de bulunan Gülsuyu Mahallesi'nde gerçekleşti. Serhat Özdemir’in sahibi olduğu Tofaş marka otomobil gece yarısı hırsızların hedefi oldu. Kimliği henüz belirsiz iki şahıs yolda park halinde olan aracı bir süre inceledikten sonra aracın bulunduğu sokağı kontrol amaçlı gezdi. Sokakta kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar tekrar aracın yanına yöneldi. Saniyeler içinde aracın kapısını açan hırsızlar arabayı geri geri ittirerek çalıştırıp olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement