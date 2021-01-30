Maltepe’de silahlı saldırı: 1 yaralı

-polisler

-mahalle sakinleri



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Maltepe Başıbüyük’te sokakta oturan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu bir kişi yaralanırken olay yerine polis ve terörle mücadele ekipleri sevk edildi. Olay saat 20.50 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde oturan Musa A. adlı kişiye kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Peş peşe sıkılan kurşunların hedefi olan Musa A. yaralandı. Saldırı sonucu şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri polis ve terörle mücadele ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Musa A.’yı hastaneye götürürken polis ekipleri çevrede kaçan kişi ya da kişiler üzerinde arama çalışmaları başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



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