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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim

Maltepe'de polis ekiplerinden sürücü ve vatandaşlara denetim

Polislerin araçları durdurması ve gbt yapması

Polis Toplu Taşıma Polis Ekipleri Trol 

-Polislerin toplu taşıma içinde ki yolculara denetim uygulaması

(( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe'de polis ekipleri toplu denetim gerçekleştirdi. Yürütülen çalışma kapsamında kapsamında ekipler, araçları durdurarak gerekli kontrolleri sağlarken, vatandaşların da GBT sorgulamasını yaptı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, çok sayıda personelin katılımıyla ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin yoğunluk gösterdiği Atatürk Caddesi ile Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde araç sürücüleri durdurularak gerekli evrak kontrolü ve GBT sorgusu yapıldı. Araç denetimlerinin yanı sıra gerek toplu taşımada bulunan vatandaşlar gerekse de cadde üzerinde yaya olan vatandaşlarda durdurularak GBT sorgusu gerçekleştirildi.

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