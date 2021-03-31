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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Maltepe’de pavyona çevrilen iş yerine baskın kamerada

Maltepe’de pavyona çevrilen iş yerine baskın kamerada

İçerideki şahıslar

Polis Para Cezası Akalan Kamera 

-Polisin ceza yazması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de içerisinde 25 şahsın olduğu ve müşterilerle ilgilenen 10 kadının bulunduğu, adeta pavyona çevrilen işyerine polis baskın yaptı. Baskında yakalanan kişilere toplamda 78 bin 750 TL para cezası uygulandı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu bir işyerine baskın düzenlendi.
İddiaya göre lokanta ruhsatı bulunmasına rağmen adeta pavyona çevrilen işyerine giren polis içeride 25 şahsın bulunduğunu ve 10 kadın şahsın da müşterilerle ilgilendiğini tespit etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan işyerinin sahibi M.E. idari işlem yapıldı. İşyerinde bulunan şahıslara “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçlarından her bir şahsa ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 78 bin 750 TL para cezası uygulandı. Öte yandan polis tarafından, işyerine yine aynı sebeple geçtiğimiz günlerde baskın yapıldığı ve cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
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