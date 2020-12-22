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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Maltepe’de özel hastanede korkutan yangın

- Maltepe’de özel hastanede korkutan yangın

Hastane detay

Hastane 

-Dışarı çıkartılanlar
-Sağlık çalışanları ve hastalar
-İtfaiye

( İSTANBUL )- Dumandan etkilenen hastane çalışanları ve hastalar hastaneden dışarı çıkartıldı İSTANBUL

- Maltepe’de özel bir hastanede bilgi işlem bölümünde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın nedeniyle hastane çalışanları ve hastalar dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilenenlere hastane dışarısında müdahale edildi. Maltepe’de saat 15.30 sıralarında özel bir hastanenin bilgi işlem bölümünde iddiaya göre bir kanepeden yangın çıktı. Kanepede başlayan yangın kısa sürede hastanede yayılarak hastanede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı hastanedeki hastalar ve hastane çakışanları dışarı çıkartıldı. Yangında dumandan etkilenen kişilere hastane dışında ile müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. (CGK-
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