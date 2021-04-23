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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Maltepe’de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

Maltepe’de otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

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Polis Ormanlı Uçan Otomobil Polis Ekipleri Trol 

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ormandaki ağaçlara çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Olay Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Maltepe'de Ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyzade Sokak üzerinde seyir halinde olan Fiat Egea markalı 34 RT 6949 plakalı otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ormanlık alana uçan otomobil ancak ağaçlara çarparak durabildi. Araçta bulunan isminin henüz öğrenilemediği 2 kişi ise yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. İBB yol yardım ekipleri tarafından ormanlık alana uçan otomobil vinç yardımı ile alandan çıkarıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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