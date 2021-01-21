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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'de lüks cip böyle alevlere teslim oldu

Maltepe'de lüks cip böyle alevlere teslim oldu

Aracın yandığı anlar

Kamera Trol 

-Yangına müdahale
-Araç detay
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 karayolu Maltepe mevkiinde seyir halinde olan lüks cip bir anda alevlere teslim oldu. Cipin sürücüsü ile yanındaki kişi kendilerini araçtan dışarı attı. Cipin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. Olay E-5 karayolu Maltepe mevkiinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Subaru marka lüks cip bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı.
Araçta yangın çıktığını anlayan sürücü Tulez Şekerci cipi yolun kenarına çekerek yanındaki kişiyle beraber kendisini dışarı attı. Park halindeki lüks cip alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken lüks cip kullanılamaz hale geldi. Lüks cipin E-5'te alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. Yangına tanık olan Ümit Akıncı, "Araç aniden alev aldı. Büyük ihtimalle arızadan dolayıdır. Motorda bir arıza falan vardır. Ondan dolayı olmuştur. Herhangi bir çarpmadan dolayı falan olmadı. Büyük bir yangın oldu zaten. Yaralı falan olmadı. İnenler oldu" dedi.

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