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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Maltepe'de koronavirüs kapsamında araçlara denetim

- Maltepe'de koronavirüs kapsamında araçlara denetim

polis ekipleri

Polis Koronavirüs Toplu Ulaşım Polis Ekipleri 

-denetim
-araçlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçları ile hususi araçlara yönelik denetim yaptı. Denetleme sırasında olması gerekenden fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüleri polis tarafından durduruldu. D100 karayolu üzerinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Maltepe'de de denetim yapıldı. (HA-
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