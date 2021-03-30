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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Maltepe’de korku dolu anlar...Yangında mahsur kalan yaşlı kadını böyle kurtardılar

Maltepe’de korku dolu anlar...Yangında mahsur kalan yaşlı kadını böyle kurtardılar

İtfaiye ekipleri

Yaşlı Kadın Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Kurtarma
-Sağlık ekipleri ekipleri
-Detay

( İSTANBUL )- Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı- Yanlış park yüzünden itfaiye aracının merdiveni yere inemedi İSTANBUL

- Maltepe’de 4 katlı binanın 2’nci katında yangın çıktı. Daire alevlere teslim olurken, binada mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Öte yandan sokak üzerine yanlış park yüzünden itfaiye aracının merdiveni yere inmezken itfaiye ekipleri yaşlı bir kadını kucağına alarak tahliye etti. Olay saat 13.20 sıralarında Fındıklı Mahallesi Evren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binan 2’nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın birden büyüyerek alevlere teslim oldu. Binada ise 3 kişi mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşlar hemen olayı itfaiye polis ve sağlık ekipleri bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar çevredeki vatandaşlar tarafından binada mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalan kişiyi tahliye etti. Yanlış park yüzünden itfaiye ekiplerinin merdiven kovası yere inemezken el merdivenini ile ek yaparak yaşlı bir kadını kucaklarında kurtardılar. O anlar ise saniye saniye kaydedilirken yürekleri ısıttı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Acil servis ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
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