Maltepe’de kısıtlamayı fırsat bilip drift atarak ilerledi



- Maltepe’de kısıtlama saatlerinde aracıyla cadde üzerinde drift atarak ilerleyen araç sürücüsünün o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan 21.00 - 05.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Maltepe’de sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olmasını fırsat bilen bir araç sürücüsü ise cadde üzerinde drift atarak ilerledi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (ASK-

