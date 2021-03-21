Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Maltepe’de işyeri görünümlü kumarhaneye baskın

Maltepe’de işyeri görünümlü kumarhaneye baskın

Cep telefonu görüntüsü

Kambi Para Cezası Kumarhane Polis Ekipleri Muhalefet 

-Baskın

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de iş yeri görünümlü bir kumarhaneye yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye toplam 88 bin lira para cezası kesildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe’de Altayçeşme Mahallesinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İşyeri görünümlü kumarhaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 20 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. İşyeri görünümlü kumarhanede yapılan aramalarda 96 adet oyun fişi, 45 adet kapalı kutu içerisinde iskambil kâğıdı ile 320 adet açık vaziyette iskambil kâğıdı bulunarak, kumar oynatılmasından elde edilen 2 bin 570 Türk lirası ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Polis, ekipleri 20 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 88 bin lira idari para cezası kesti. Öte yandan Ö.Y. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapılıp ve işyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
(MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement