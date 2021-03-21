Maltepe’de işyeri görünümlü kumarhaneye baskın

-Baskın



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Maltepe’de iş yeri görünümlü bir kumarhaneye yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye toplam 88 bin lira para cezası kesildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe’de Altayçeşme Mahallesinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İşyeri görünümlü kumarhaneye baskın düzenleyen polis ekipleri, 20 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. İşyeri görünümlü kumarhanede yapılan aramalarda 96 adet oyun fişi, 45 adet kapalı kutu içerisinde iskambil kâğıdı ile 320 adet açık vaziyette iskambil kâğıdı bulunarak, kumar oynatılmasından elde edilen 2 bin 570 Türk lirası ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Polis, ekipleri 20 kişiye kumar oynamak ve korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 88 bin lira idari para cezası kesti. Öte yandan Ö.Y. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapılıp ve işyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

(MB-



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