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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe'de hurdalık alanda yangın çıktı, vatandaşlar bakım servisinde bulunan araçları kurtarmak için seferber oldu

Maltepe'de hurdalık alanda yangın çıktı, vatandaşlar bakım servisinde bulunan araçları kurtarmak için seferber oldu

Drone görüntüsü

Polis Kalaba Alabalık Polis Ekipleri Trol 

-Araçların kurtarılması
-kalabalıktan ve araçlardan görüntü
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Maltepe'de E-5 kenarında bulunan bir hurda toplama alanında çıkan yangın havadan görüntülendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, vatandaşlar yangın çıkan alanın yanında bulunan araç bakım servisindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. Olay, 20.30 sıralarında Merkez Mahallesi Yüce Sokak'ta meydana geldi. Maltepe’de E-5 kenarında hurdalık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün hurdalık alanı sardı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanlar E-5’te seyir halindeki sürücülerin görüş mesafesini azaltarak zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdalık alanda bulunan tüplerde de zaman zaman patlama meydana geldi. Vatandaşlar, yanan hurdalık alanın hemen yanında bulunan araç bakım-onarım servisindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. İçeride bulunan araçlar vatandaşların müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, hurdalık alanda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
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