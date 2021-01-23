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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe'de hurdalık alanda yangın çıktı

Maltepe'de hurdalık alanda yangın çıktı

yangın

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-olay yeri
-itfaiye

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Maltepe'de bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Olay, 20.30 sıralarında Merkez Mahallesi Yüce Sokak'ta meydana geldi. Hurdalık alandan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün hurdalık alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Hurdalık alanda bulunan tüplerde de zaman zaman patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken polis ekipleri ise olay ile ilgili araştırma başlattı.
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