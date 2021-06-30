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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Maltepe’de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu

Maltepe’de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu

kaza yeri

Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Vatandaş ile röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de iddiaya göre hız yapan motokurye sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptığı aracın tavanına uçtu. Yaralı motokuryenin hareketsiz olarak araç tavanından kaldığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, saat 17:00 sıralarında Maltepe Girne mahallesi Dörtler sokak üzerinde meydana geldi. İddaya göre, sokak içerisinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motokurye aracın tavanına düştü. Meydana gelen kaza sonrası durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası birçok yerinde kırık olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünü araç tavanından alarak hastaneye kaldırdı. Öte yandan motokuryenin hareketsizce araç tavanından yattığı o analr vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. "Hareketsiz şekilde yatıyordu" Yaşanan kaza anında olayı gören çevre esnafından Erhan Bağtur, “Motosiklet sürücüsü sokağa hızla giriş yaptı. Sanırım önünde giden aracı fark etmedi ve arkadan çarptı. Havaya fırlayan motosiklet sürücüsü arabanın tavanına düştü. Bilinci açıktı ama hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Daha sonra biz su verdik. Ambulansta gelip yaralıyı aldı götürdü. Sanırım çok fazla kırığı vardı. Yerinden bile oynayamıyordu” diye konuştu.
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