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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın

Maltepe'de geri dönüşüm deposunda yangın

Yanan depodan detay

Polis Bild Geri Dönüşüm Trol 

-Ekiplerin söndürme çalışmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan ve 400 metrekare alandan olusan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olay yerinde ara ara patlama sesleri duyuldu Yoğun duman ve sesleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangına erkenden müdahalesi ile yanan deponun yakınında bulunan otele sıçramasının önüne geçilerek olası bir facia engellendi. (CS-
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