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Maltepe'de freni boşalan kamyon araçların üzerine böyle daldı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Maltepe'de freni boşalan kamyon araçların üzerine böyle daldı

Maltepe'de freni boşalan kamyon araçların üzerine böyle daldı

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Ticari Taksi Hastane Sağlık Ekipleri Sağlıkçı 

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( İSTANBUL )-Maltepe’de kamyon araçlara daldı, kaza anı kameraya yansıdı İSTANBUL

- Maltepe'de freni patlayan kamyon kontrolünü kaybederek araçların üzerine daldı. Kamyon'un yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Öte yandan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Maltepe Ataman Caddesinde 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataman Caddesinde yokuş yukarı çıkan kamyon, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı geri istikamete doğru hızlı şekilde kaymaya başladı.
Yol üzerindeki araçlara çarparak duran kamyon, çarptığı araç içerisindeki kişilerin yaralanmasına sebep oldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden tesadüfen geçen sağlıkçı bir kadının yaralılara ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 2 kişi en yakın hastaneye sevk edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Etrafta yayaların az olması ve kayan kamyonu fark etmeleri ise faciayı önledi. Öte yandan meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı. “Kamyonun freni patlamış, geri geri geldi” Kazanın olduğu noktada kazaya tanık olan Umut Şakar, "Burada duruyorduk kamyon yukarı doğru çıkıyordu freni patlamış galiba, geri geri geldi arkadaş. Burada da Mercedes bir araç duruyordu. Bağırdık ama heyecan yaptı herhalde. Kaydı geri geri geldi Mercedes'e vurdu. Oradan bizim ticari taksiye vurdu. 4-5 arabaya vurdu arkadaş. Genç bir arkadaştı kamyonun şoförü. Yaralı vardı Mercedes'in içinden. Benim gördüğüm 2 kişi yaralıydı. Abi biraz şuurunu falan kaybetti bayıldı burada. Sonra doktor bir hanımefendi geldi. Tesadüfen buradan geçiyormuş. O ilk yardım yaptı. Sonra ambulans geldi. Ambulanslar falan yardımcı oldu. Aldı götürdüler. Allah'tan insan yok yani. Çok ağır bir yaralı yoktu. Sadece o Mercedes'in içindekiler. Aile biraz yaralı çıktı ama Allah'a çok şükür daha iyi oldular" dedi.

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