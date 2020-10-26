Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Maltepe’de elektrik direğinde mahsur kalan kargaya kurtarma operasyonu

Maltepe’de elektrik direğinde mahsur kalan kargaya kurtarma operasyonu

Elektrik direğindeki karga

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Elektrik Direği Akalan Kaçış 

-itfaiyenin kurtarması
-karganın kaçışı
-karga ile itfaiye ekibi arasında kovalamaca
-röportaj

( İSTANBUL - Özel)- Elektrik direğinde mahsur kalmıştı itfaiyeyi görünce dakikalarca kaçmaya çalıştı İSTANBUL

- Maltepe'de kanadı kırık karga elektrik direğinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ile karga arasında yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan karga tedavi altına alındı. İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde bir elektrik direğinin tepesinde kanadı kırık olduğu için uçamayan karga, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Maltepe'de kanadı kırık olduğu için uçamayan karga elektrik direğinin tepesinde yedi gün boyunca mahsur kaldı. Yedi gün boyunca diğer kargalar tarafından yemek taşınarak hayatta kalması sağlanan karga çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde fark edildi. Durumu fark eden mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini gören karga günlerdir durduğu direkten yandaki ağaca geçerek sokağa indi ve itfaiye ile karga arasındaki kovalamaca başladı.
Kanadı kırık olduğu için uçamayan karga itfaiye ekiplerinden kaçmak için çevredeki evlerin bahçesine ve yoldaki araçların altına saklandı. Dakikalarca kaçan karga itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yakalandı. Yaralı karga tedavi edilmesi amacıyla veterinere götürüldü. Karganın yedi gündür direk üzerinde mahsur kaldığını söyleyen, çevre sakinlerinden Kamile Doğan; " Karga her gün yere düşüyordu. Onu gören kediler kargayı kovalıyordu. Uçamadığı için hiç bir yere gidemiyordu. Diğer kargalar ona yemek getiriyordu, o şekilde besleniyordu. Karganın kanadının yarısı yoktu. Gece gündüz bağırıyordu" diye konuştu.
(MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement