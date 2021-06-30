Maltepe'de cinsel içerikli ürünler üreten depoya baskın

-Ürünlerin incelenmesi

-Depodanki ürünler

-Genel



( İSTANBUL ) -- Maltepe'de 3 milyon liralık kaçak cinsel ürünler baskın İSTANBUL



- Maltepe'de, kaçak cinsel içerikli ürünler imal edilen depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 3 milyon değerinde olan 150 bin ürüne polis ekipleri tarafından el konuldu. İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Zümrütevler'de bulunan bir adreste cinsel içerikli ürünlerin imalatının yapıldığı ihbarını aldı. Adrese gelen ekipler, dışarıdan bakıldığında depo olarak görünen işletmeye baskın düzenledi.

Baskın sırasında içeride bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, depo içerisinde piyasa değeri 3 milyon lira olan 150 bin parça cinsel içerikli kaçak ürüne el konuldu. Yapılan incelemelerde kaçak olduğu tespit edilen ürünlerin hijyen açısından elverişsiz şartlarda hazırlandığı görüldü.

(ASK-

