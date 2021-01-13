Maltepe’de bir arada kumar oynayan şahıslara polis baskını

-Masa üzerindeki kumar materyalleri

-masalar



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Maltepe’de polis ekipleri kumar oynanan bir iş yerine baskın yaptı. İçeride bulunan 14 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan toplamda 44 bin 100 TL, kumar oynayan 13 kişiye de kumar oynamaktan toplamda 16 bin 250 TL para cezası kesildi. İş yeri sahibi K.K.’nın da basit yaralama suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. Maltepe’de Feyzullah Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisinin edinen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri adrese baskın yaptı. 12 Ocak tarihinde düzenlenen baskında adreste 14 şahsın bulunduğu, 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, yasak olmasına rağmen etkinlik için toplanıldığı ve Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

Adresteki 14 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan toplamda 44 bin 100 TL, 13 kişiye de kumar oynamaktan toplamda 16 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan iş yeri sahibi K.K. (57) isimli şahsın basit yaralama suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında kumardan edinildiği düşünülen 5 bin 345 TL, 700 dolar, 920 avro ve çeşitli materyaller ele geçirildi. K.K. isimli şahıs kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, “kumar oynatma ve mühür fekki yapma” ve “basit yaralama” suçlarından yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (CGK-



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