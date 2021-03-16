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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Maltepe’de berber dükkanında silahlı saldırı... Vatandaşlar arabayı baltayla parçaladı

Maltepe’de berber dükkanında silahlı saldırı... Vatandaşlar arabayı baltayla parçaladı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Silahlı Saldırı Diyalog Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polis ekiplerinin çalışması
-Kadın ile polis arasındaki diyalog
-Vatandaş ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de bir berber dükkanına giren şahıs rastgele ateş açtı. Olay sonrası yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırgan şahsa ait olduğu belirtilen araç ise mahalledeki vatandaşlar tarafından balta ile camları patlatıldı. Olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu gerekçesiyle bir şahıs, cadde üzerinde bulunan berber dükkanını bastı. Saldırgan şahıs, yanında getirdiği silahla dükkan içerisinde rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan vatandaşlardan biriyse yaralandı. Gelen silah sesleri üzerine olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Arabaların camını baltayla patlattılar Yaşanan silahlı saldırı sonrası saldırgan şahsa ait olduğu iddia edilen araç ise çevredeki vatandaşlar tarafından baltayla adeta parçalandı. Konuyla ilgili konuşan Fatma Ö. “Kızım yaklaşık 1 saat önce buradan geçiyordu. Cadde üzerinde kavga sesleri duyduğunu ve vatandaşların ayırmaya çalıştığını söyledi.

Kızım daha sonra eve dönerken de yerde yatan yaralı gördüğünü söyledi” diye konuştu.

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