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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor

- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor

Malta sokaklarından görüntü

( VALLETTA ) VALLETTA

Kalaba Alabalık 


- Malta’da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen karnavalların korona virüs önlemleri kapsamında iptal edilmesi sonrası sokakları süsleyen halk, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor. Malta’da her yıl Şubat ayında düzenlenen karnavallar bu yıl korona virüs önlemleri nedeniyle iptal edilmişti. Ancak Malta halkı, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokakları karnaval havasında süsledi. Maltalı karnaval meraklıları bu yıl, kalabalık törenlere katılmak yerine pandemi kısıtlamalarına uygun olarak renkli tören platformları hazırlayarak karnaval ortamının tadını çıkarmaya çalıştı.
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