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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Malik Bin Şebib türbesine ziyaretçi akını

Malik Bin Şebib türbesine ziyaretçi akını

Şuhut'ta Malik Bin Şebib Hazretleri Türbesi

Şehit İsaf İslam Karahisar Ziyaretçiler 

-Türbeden detaylı görüntü
-Reportaj
-Türbeye gelen ziyaretçilerin kalacağı misafirhane

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bağlı Anayurt köyünde bulunan ünlü Arap komutanı Malik Bin Şebib türbesi özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Türbeye gelenler sıkıntılarının son bulması için dua ediyor. Şuhut ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Malik Bin Şebib türbesi kent merkezinden gelenler ile birlikte çevre kentlerden gelenler tarafından da ziyaret ediliyor. Malik Bin Şebib türbesi sorumlusu Fadime Şentürk "Burada Malik Bin Şebib şehit düşmüştür. Buraya gelen vatandaşlarımız genellikle hasta olan özellikle ağzı, yüzü felç olan kişiler. Eli ayağı tutmayan kişiler, çocuğu olmayan kadınlar geliyor buraya. Allah'ım şifa veriyor oluyor çocukları da diniyor ağrıları da bir daha geliyorlar ziyaretçiler'' dedi.
Ünlü Arap komutanı Malik Bin Şebib M.S. 740 yılında İslam ordusunun başında Bizans İmparatoru 3. Leon’un ordusu ile savaşırken şehit düşmüş ve Şuhut’a defin edilmişti. (RD-GC-
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