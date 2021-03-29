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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Mali’de su kuyusu sevinci - Mali’nin N’debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı

- Mali’de su kuyusu sevinci - Mali’nin N’debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı

Su kuyusu açılışı

(( BAMAKO ) - Mali’de su kuyusu sevinci- Mali’nin N’debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı ( BAMAKO

Bild Erimli Hayırseverler Hayvancılık Hayvan 


- Kütahya’nın Simav ilçesindeki hayırseverler tarafından, Mali’nin N’debougou kentine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tigabougou köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan ‘Simav 4 Su Kuyusu’ adıyla temiz su kuyusu açıldı.Alınan bilgiye göre, Mali’nin N’debougou şehrine bağlı bin 500 kişinin yaşadığı 180 hanelik Tigabougou köyünde, keson sondaj metoduyla içme ve hayvancılık amacıyla bir temiz su kuyusu açıldı. Simavlı hayırseverlerin katkılarıyla açılan kuyunun başında toplanan köylüler, suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Yardım dernekleri aracılığı ile Simavlı hayırseverler tarafından Afrika’nın kurak bölgelerine toplam 18 su kuyusu açma parasının gönderildiği, bunlardan 4 su kuyusunun açıldığı, 19’uncu su kuyusu için yardım toplama faaliyetinin devam ettiği bildirildi.

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