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- Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp

- Malezya'da sel felaketi: 4 ölü, 2 kayıp

sel detay

( KUALA LUMPUR ) KUALA LUMPUR

Mahsur Kaldı Sel Felaketi Şiddetli Yağış Altın Felaket 


- Malezya'nın Kedah eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi.
Malezya'nın Kedah eyaletinde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Selle birlikte Jerai Dağı'ndan gelen kaya ve odun parçaları, yakınlardaki köylere taşındı. Yerleşim yerleri sular altında kalırken, Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı (JBPM) yetkilileri, şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 2 kişiden de haber alınamadığını açıkladı.
Yetkililer, sel felaketinden etkilenen iki bölgedeki yapıların ağır hasar gördüğünü, bazı kişilerin evlerinde mahsur kaldığını aktardı. Selden etkilenen bölgelerde başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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