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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Malezya’da günlük korona virüs vaka sayısında rekor - Malezya’da son 24 saatte 3 bin 27 vaka

- Malezya’da günlük korona virüs vaka sayısında rekor - Malezya’da son 24 saatte 3 bin 27 vaka

Malezya sokakları

Rekor Sayılar 

-Malezya’dan detay

( KUALA LUMPUR ) - Malezya’da günlük korona virüs vaka sayısında rekor- Malezya’da son 24 saatte 3 bin 27 vaka KUALA LUMPUR

- Malezya’da korona virüs salgınında son 24 saat 3 bin 27 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Malezya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Malezya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat içerisinde 3 bin 27 korona virüs vakası tespit edildiğini, bu sayının salgının başlamasından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı.
Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Noor Hisham Abdullah yaptığı açıklamada, tespit edilen yeni vakaların 6’sının yurtdışından, 3 bin 21’inin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

Ülkede son 24 saatte 8 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Abdullah, korona virüse bağlı toplam ölü sayısının 521’e yükseldiğini ifade etti.
Abdullah, son 24 saatte 2 bin 145 kişinin korona virüsü yenerek taburcu olduğu, iyileşenlerin sayısının 102 bin 723’e yükseldiğini aktardı. Malezya’da 142 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.
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