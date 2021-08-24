Malazgirt Zaferi kutlamaları nedeniyle otellerde yoğunluk oluştu

-resepsiyondan görüntü

-otel resepsiyonu Rüstem Sönmez röp.

-tatvan crater otel müdür Cebrail Karaca ile röp.

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( BİTLİS ) BİTLİS



– 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 95'i geçti.Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü etkinliklerinde Tatvan’da otellerin doluluk oranı yüzde 100’ü aştı. Bitlis’te ve bölgede 23-26 Ağustos tarihinde düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi etkinlikleriyle beraber Tatvan’daki otellerde doluluk oranı arttı. Malazgirt Zaferi kutlamaları için Bitlis’e yurtiçinden ve yurt dışından gelen misafirler otellerde yer bulmakta zorlandı.Malazgirt ve Ahlat’ta yapılan etkinliklerin bölge ve turizm açısından bölge halkını memnun ettiğini ifade edem otel çalışanı Rüstem Sönmez, “Şu an konaklamaların yüzde 95’i geçtiğinin farkındayız. Bu da bizi sevindiriyor. Hem turizmi hem ekonomiyi canlandırıyor. Ahlat ve Malazgirt bölgesinde yapılan etkinlikler bölgemiz açısından çok değerli. Yılda bir defa da olsa turizm açısından dolu dolu geçiyor. Biz halk olarak bundan çok memnunuz. İnşallah böyle etkinlikler devamlı ve artarak olur. Bölgenin tanıtımına ihtiyacı var. Bizler bölge halkı olarak bu tür etkinliklerin arkasındayız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki bu tür etkinlikler devamlı olsun” dedi.

Ahlat’ta 4 gün sürecek olan etkinliklerden dolayı çevre illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerden dolayı otellerin doluluk oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu belirten Otel Müdürü Cebrail Karaca, “Son günlerde Bitlis’teki otel doluluk oranı yüzde 95’e vardı. Bunun sebebi Ahlat’ta sürecek olan 4 günlük etkinliklerden dolayı. Bu tür etkinliklerin birden çok olmasını temenni ederiz. Bölge turizmi için çok etkili ve bölge turizminin gelişmesi için çok faydalı. Gençlerimizin işsiz olmasına katkısı ve bölgenin gelişmesinde bölge esnaflarının desteklenmesinden dolayı bu tür etkinliklerin birden fazla olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.



