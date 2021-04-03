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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor

Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor

Polislerin kontrolü

Hafta Sonu Market Bild Gesi Trol 

-Şehir merkezinde görevlilerin gidişi
-Polisin araç kontrolü
-Caddelerden detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Korona virüs salgını artışı nedeniyle bir aylık aradan sonra tekrar 58 ilde olduğu gibi Malatya'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü vatandaşlar kurullara riayet etti. Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek risk grubunda yer alan illerde Malatya dahil 58 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma saat 21.00’de başladı ve Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Malatya’da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına ilk günde genelde uydu. Polis ekipleri merkezde uygulama noktasında denetleme yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların kısıtlamaya genelde uydukları görüldü.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, kısıtlamadan muaf olan sektörler ise işlerini yapmaya devam etti. Vatandaşlar en yakın fırın, market ve camilere gidebildiler. (SD-NA-SD-
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