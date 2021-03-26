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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı

Malatyalılar güne kar yağışı ile başladı

kar yağışı

Güzergah Kar Yağışı Trol 

-vatandaş röp.
-detay görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkili oldu. Vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyanırken, birçok ilçede de kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlerinde kent merkezinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışı su kaynakları açısından olumlu karşılanırken, kentin en önemli geçim kaynaklarından olan kayısı için ise tehlike çanlarını çalıyor. Çiçeklenme döneminde olan kayısı ağaçlarında zirai don olması durumunda ürünün büyük bölümü yanarak meyve vermiyor. Baz vatandaşlar bu yaşlarına kadar Mart sonunda kar yağışı görmediğini söylerken, bazı vatandaşlar da kayısıların yanmaması temennisinde bulundu. Darende’de kar altında Malatya-Kayseri yolu güzergahında yer alan Darende ilçesinde de yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.
İlçedeki vatandaşlar sabah güne kar yağışı ile başlarken, çevre yolunda ise araçların kontrollü geçişlerine izin veriliyor.
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