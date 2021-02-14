Malatyalı şehit gözyaşlarıyla defnedildi

-cenazeye katılanlar

-tabutun taşınması

-detaylar



( MALATYA ) MALATYA



- Irak’ın Kuzeyinde bulanan Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Astsubay Çavuş Semih Özbey memleketi Malatya’da düzenlenen törenle defnedildi. 10 Şubat 2021’de tarihinde Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birisi olan Astsubay Çavuş Semih Özbey memleketi Malatya’da düzenlenen törenle gözyaşlarıyla defnedildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milletvekilleri, Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Jandarma Genel Komutanı Org Arif Çetin, 2. Ordu Komutanı Org Metin Gürak, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan şehidin anne ve babası ile yakınları katıldı.

Şehidin naaşı Malatya şehir mezarlığında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Garnizon şehitliğinde defnedildi. Şehidin anne Sadiye Özbey törende güçlükle ayakta durabildi. Babası ise tabutun başından ayrılmadı. 18 Eylül 2015 yılında kaçırılmıştı 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolundan alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığında Görevli Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey yaklaşık 6 yıldır teröristlerin elindeydi.



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