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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Malatya yeni yıla sessiz girdi

Malatya yeni yıla sessiz girdi

Malatya'da boş caddelerden detaylar

Polis Gesi Polis Ekipleri Yeni Yıl 

-polis ekiplerinin denetim yapması
-boş sokak ve caddelerden detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da korona virüs tedbirleri kapsamında yeni yıla sessiz girdi. Polis ekipleri gece boyunca cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Tüm dünya da olduğu gibi Türkiye’de yeni yıla korona virüs(Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da uygulandı. Kısıtlamanın başladığı 21.00 itibariyle kent sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de denetimlerini arttırdı. Ana cadde ve sokakların tamamında oluşturulan uygulama noktasında polis ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde hem kimlik hem de izin belgesi sorgulaması gerçekleştirdi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte, ekipleri denetimlerini sabaha kadar sürdürecek.
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