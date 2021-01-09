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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'ya şehit ateşi düştü

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Şehit evinden detay

Jandarma Taziye Mesajı Çatışma Silahlı Çatışma Teröristler 

-Sağlık ekiplerinden detay
-Şehidin fotoğrafı

( MALATYA ) MALATYA

- Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in acı haberi Malatya’daki Bana ocağına ulaştı. Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Malatyalı Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in acı haberi Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Türk Bayrakları ile donatılan şehidin babaocağında sağlık görevlileri fenalaşan aile yakınlarına müdahale etti. 2017 yılında göreve başladığı öğrenilen şehit Uzman Çavuş Çelik'in evli olduğu bildirilirken, Malatya Valiliğinden de taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “09 Ocak 2021 günü Diyarbakır İli Lice Kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekâtı sırasında BTÖ mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan İlimiz Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Malatya’mızın ve Milletimizin başı sağ olsun.” (HE-
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