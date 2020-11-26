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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
MALATYA - Uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 12 gözaltı

MALATYA - Uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 12 gözaltı

MALATYA - Uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu: 12 gözaltı - Operasyona giderken araçların çıkışı - Evlerde arama yapılması - Bulunan uyuşturucu maddeler - Gözaltına alınanlar Malatya 'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu: 12 gözaltıMALATYA (AA) - Malatya 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit ettikleri adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 1316 yeşil reçeteye tabi hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar, bir pompalı tüfek ele geçirildi.Operasyonda yakalanan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Şafak Vakti Pompalı Tüfek 

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