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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MALATYA - Uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA - Uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

- Sobaya atılan uyuşturucuların çıkarılması Malatya 'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındıMALATYA (AA) - Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır 12 paket halinde 44,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Ekipleri gören şüpheli şahıslar ellerinde bulunan maddeleri yanan sobaya attı.Sobadan çıkarılan paketlere de el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Doğanşehir İlçe Jandarma ekipleri de Sürgü Mahallesinde yol kontrol noktasında durdurdukları araçta, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kontrol Noktası Trol 

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