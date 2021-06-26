MALATYA - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Sınava giren öğrenciler - Ailelerin bekleyişi - Bir babanın son dakikalarda çocuğunun kimliğini yetiştirmesi - Kimliği yanında olmadığı için sınava alınmayan Goncagül Tutuş'un konuşmasıMALATYA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. - Malatya Malatya 'da okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Kentte yaklaşık 30 bin öğrenci sınava girdi.Bir baba ise sınava girecek oğlunun kimliğini son dakikalarda yetiştirdi.Atatürk Ortaokulu'nda kimliği babasında kaldığı için sınava alınmayan Goncagül Tutuş, "Kimliğimi alacaktım, heyecandan aklımdan gitti. İlk senemdi, heyecanla girecektim, o kadar heyecanım boşa gitti." diye konuştu.
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