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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MALATYA - Sokağa çıkma kısıtlaması

MALATYA - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Polis ekiplerinin durdurdukları araç sürücülerinin istisnası olan kişilere verilen belgelerinin bulunup bulunmadığını kontrol ettiMALATYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya , Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Malatya 'da kısıtlamanın başlamasıyla yoğun olan cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde kısıtlama kapsamında denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçlarda istisnası olan kişilere verilen belgelerin bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Koronavirüs Trol 

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