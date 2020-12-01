MALATYA - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Malatya 'da boş kalan caddelerden detay - Belediyeni temizlik personelinin yağmur altında çalışmasıMALATYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya , Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Malatya 'da kısıtlamanın başlamasıyla yoğun olan cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde kısıtlama kapsamında denetim yaptı.Belediyenin temizlik ekipleri yağmur altında caddelerde temizlik işleri yaptı.
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