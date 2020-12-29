Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Malatya sabaha yoğun sis ile uyandı

Malatya sabaha yoğun sis ile uyandı

Sisten detaylar

Hafta Sonu 

-Şehir merkezinden görüntü

( MALATYA ) - MALATYA

- Malatya’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Malatya ve çevresinde yoğun sis zaman zaman etkisini sürdürecek. Yoğun sisin Çarşamba gece ve sabahında da görülmesi bekleniyor. Bu arada, kurak mevsimin devam ettiği Malatya’da hafta sonuna kadar havanın açık ve zaman zaman bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğini hatırlatarak, yaşanabilecek olumsuzluklara, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. (NA-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement