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Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

operasyon görüntüsü

Operasyon Uyuşturucu Metamfetamin Gözaltı Uyuşturucu Tacirleri 

-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya polisi düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Dün 11 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçiren ekipler bugün de 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçu kapsamında operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.B.'nin valizinde arama yapan ekipler 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen S.B. TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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