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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MALATYA - Otomobil lastiğine gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi

MALATYA - Otomobil lastiğine gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi

- Narkotik köpeği ile araçta arama yapılması - Norkotik köpeğin tekerin içerisine gizlenmiş esrarı bulması - Bulunan esrarın sergilenmesi Malatya 'da otomobil lastiğine gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildiMALATYA (AA) - Malatya 'da bir otomobilin lastiğine gizlenmiş 10 kilo 230 gram esrar, narkotik köpeğinin aramasıyla bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde dedektör köpekle arama yapıldı.Köpeğin otomobilin tekerine tepki vermesi üzerine lastiği söken ekipler, 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirdi.Olayla ilgili şüpheli S.K, gözaltına alındı.

Köpek Bild Narkotik Yazılı Açıklama Dedektör Köpek 

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