Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
MALATYA - Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MALATYA - Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA - Otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

- Kaza yeri - Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nden görüntü Malatya 'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Kazanın polis memurlarının mesai çıkışı evlerine dönerken gerçekleştiği öğrenildiMALATYA (AA) - Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Muzaffer Aydın (46) idaresindeki 55 AAK 417 plakalı otomobil, Kurucaova Mahallesi'nde dereye devrildi.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada sürücü Aydın hayatını kaybederken, yanındaki Sara Şen (27) yaralandı. Şen, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaşamını yitiren Aydın'ın Doğanşehir Bölge Trafik Amirliğinde, yaralanan Sara Şen'in ise Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, kazanın polislerin mesai çıkışı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki evlerine döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Polis Cenaze Memur 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a