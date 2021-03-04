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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
MALATYA - Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

MALATYA - Organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

- Ele geçirilen silah ve malzemeler - Zanlıların adliyeye çıkarılışı Malatya 'da organize suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Operasyonda 14 otomatik ve pompalı tüfek, 21 tabanca, 22 tabanca şarjörü ile 694 tabanca mermisi ele geçirildiMALATYA (AA) - Malatya 'da silahlı suç örgütü kurarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, huzur ve sükun ortamını bozan, silahlı suç örgütü kurarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin tespiti amacıyla 5 ay teknik takip gerçekleştirildi.
Ekipler, çalışmalar sonucu gözaltı kararı verilen 16 zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.Şüphelilerin ikametgah ve araçlarında yapılan aramalarda 14 otomatik ve pompalı tüfek, 44 dolu kartuş, 3 otomatik tüfek şarjörü, 21 tabanca, 22 tabanca şarjörü, 694 tabanca mermisi ile "sallama" olarak tabir edilen 2 kesici alet ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin, iş yeri, araç ve ikametgah kurşunlama, silahla ve kesici aletle kasten yaralama ile yağma suçlarının da aralarında bulunduğu 14 faili meçhul olayın zanlısı oldukları belirlendi.

Faili Meçhul Suç Örgütü Operasyonu Suç Örgütü Yazılı Açıklama Pompalı Tüfek 

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