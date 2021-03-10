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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MALATYA - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

MALATYA - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

- Turgut Özal Camii'nin dış görünümü - Vatandaşların namaz öncesi verilen vaazı dinlemesiMALATYA (AA) - Malatya 'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.Turgut Özal Camii'ye gelen vatandaşla yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında saf tuttu. Okunun Mevlid - i Şerif ile Kur'an - ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar daha sonra okunan duanın ardından namaza durdu.Kale ilçesinde ise AK Parti Kale Gençlik Kolları Başkanı Furkan Toplan ve yönetim kurulu üyeleri, Miraç Kandili dolayısı ile ilçede ikamet eden vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Koronavirüs Uttu Kandil 

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