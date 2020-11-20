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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
MALATYA - Mevsimin ilk karı yağdı

MALATYA - Mevsimin ilk karı yağdı

- D 300 kara yolunda etkili olan kar yağışı Malatya 'ya mevsimin ilk karı yağdıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.Hava sıcaklarının hissedilir derecede düştüğü ilçede, rakımı bin 800 metre olan Karahan Geçidi'ne sabaha karşı kar yağışı başladı.
İlçe genelinde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.Karahan Geçici, yağışla birlikte beyaza büründü.Bazı sürücüler mevsimin ilk karını görüntüledi.

Kar Yağışı Irak 

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