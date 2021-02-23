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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
MALATYA - Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye cezai işlem yapıldı

MALATYA - Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye cezai işlem yapıldı

- Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüleMALATYA (AA) - Malatya 'da yeni tip koranavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye cezai işlem uygulandı.Kent merkezinde Hamidiye Mahallesi'nde iddiaya göre 155'i arayan bir kişi, iş yerinde rehin alındıklarını belirterek, yardım istedi.Olay yerine çok sayıda polis ekibiyle ambulans sevk edildi.İş yerinin kapısını açarak içeri giren polis ekipleri yaptıkları aramada silaha rastlamadı.Ekipler daha önce mühürlenen iş yerinde bulunan 20 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve sosyal mesafe ihlalinden işlem yaptı.

Polis Rehin Polis Ekipleri 

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