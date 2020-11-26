MALATYA - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

- Pazardan görüntü - Jandarma ekiplerinin pazar yerinde denetim yapması - Vatandaşların maseke ve sosyal mesefe konusunda uyarılması Malatya 'da Kovid - 19 tedbirleri denetlendiMALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı. Malatya 'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki semt pazarlarında Kovid - 19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.Ekipler, esnaf ve vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.
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