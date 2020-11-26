Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
MALATYA - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

MALATYA - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

- Pazardan görüntü - Jandarma ekiplerinin pazar yerinde denetim yapması - Vatandaşların maseke ve sosyal mesefe konusunda uyarılması Malatya 'da Kovid - 19 tedbirleri denetlendiMALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı. Malatya 'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki semt pazarlarında Kovid - 19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.Ekipler, esnaf ve vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.

Koronavirüs Semt Pazarları 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement