MALATYA - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- Malatya İl Jandarma Komutanlığı personellerinin toplu taşıma aracı ile semt pazarında denetim yapmasıGaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Kovid - 19 denetimleri sürüyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor. Malatya 'da polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde Kovid - 19 tedbirleri kapsamında denetimlerini ara vermeden sürdürdü.Toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, vatandaşlardan Kovid - 19 tedbirlerine riayet etmelerini istedi.Pazar yerleri ile vatandaşların yoğun olduğu caddelerde de denetleme yapan ekipler sigara içme yasağı ile vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını denetledi.
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