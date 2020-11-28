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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
MALATYA - Kovid-19 denetimleri sürüyor

MALATYA - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- Malatya İl Jandarma Komutanlığı personellerinin toplu taşıma aracı ile semt pazarında denetim yapmasıGaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Kovid - 19 denetimleri sürüyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor. Malatya 'da polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde Kovid - 19 tedbirleri kapsamında denetimlerini ara vermeden sürdürdü.Toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, vatandaşlardan Kovid - 19 tedbirlerine riayet etmelerini istedi.Pazar yerleri ile vatandaşların yoğun olduğu caddelerde de denetleme yapan ekipler sigara içme yasağı ile vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Koronavirüs Jandarma Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Semt Pazarı 

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