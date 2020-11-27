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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
MALATYA - Kovid-19 denetimleri sürüyor

MALATYA - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- HES kodu yükleme noktası - Cadde ve sokak ve meydanlardaki vatandaşlarŞanlıurfa, Malatya , Adıyaman ve Kilis'te Kovid - 19 denetimleri sürüyorMALATYA (AA) - Şanlıurfa, Malatya , Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor. - Malatya Malatya 'da kent merkezindeki cadde ve sokaklarda polis ekiplerinin pandemi tedbirleri kapsamındaki denetimleri sürüyor. Ekipler, vatandaşları, yoğunluk olan bölgelerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) ekipleri de toplu taşıma araçlarında kullanılan seyahat kartlarına HES kodu entegrasyonu çalışmaları kapsamında eski Belediye Meydanı'nda kurduğu mobil merkezden vatandaşların başvurularını alıyor.Öte yandan, vatandaşların genellikle maske taktıkları, cadde ve sokaklardaki sigara içme yasağına uyduğu gözlendi.

Polis Koronavirüs Toplu Taşıma Sigara Polis Ekipleri 

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