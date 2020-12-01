MALATYA - Kış lastiği denetiminde 11 araca cezai işlem uygulandı
- Jandarma trafik ekiplerinin otobüsün kış lastiği denetimini yapması - Denetimde durdurulan araçlarda vatandaşların Kovid - 19'a karşı uyarılması - Taksi, servis aracı ve minibüslerde lastik denetimiMALATYA (AA) - Malatya 'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma trafik ekipleri tarafından kış lastiği denetimi kapsamında 11 araca cezai işlem uygulandı.
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