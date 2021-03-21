Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Malatya kayısıdan gelinliğini giydi

Malatya kayısıdan gelinliğini giydi

kayısı bahçelerinin dron görüntüsü

Hastalık Hava Sıcaklığı Lyon Başkent 

-bahçelerden detaylar
-çiftçilerin röportajları

( MALATYA -ÖZEL)- Kayısı başkenti kentte tüm bahçeler beyaz gelinliğini giydi MALATYA

- 8 milyondan fazla kayısı ağacının bulunduğu Malatya’da, ağaçların çiçek açması ile şehir adeta beyaz gelinliğini giydi. Beyaza bürünen kayısı bahçeleri ortaya eşsiz bir manzara çıkarırken, çiftçiler ise bu dönemde yoğun bir mesai harcıyor. Dünya kayısı başkenti Malatya’da, Mart ayı ile birlikte kayısı ağaçları çiçeklerini açmaya başladı.
İlk olarak düşük rakımlı alanlarda açmaya başlayan kayısı çiçekleri, Kale ve Battalgazi ilçelerinde kenti beyaza bürüdü. 8 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu kentte çiçeklerin de açması ile üreticiler, ilaçlama yaparak ürünlerini hastalıklardan korumak için büyük çaba sarf ediyor. Kartpostallık görüntülerin yaşandığı Battalgazi ilçesinde tüm bahçeler beyaza bürünürken, çiftçiler de yeni hasat yılı için bahçelerdeki mesailerini yoğunlaştırdı. Kayısı üreticilerinin şu sıralar tek temennisiyse hava sıcaklığının sıfırın altına düşmemesi. Zirai don tehlikesi oluştuğu takdirde, birçok üreticinin de emeği kayısı tomurcukları ile birlikte yok olabiliyor. Öte yandan geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de kayısıda müdahil alımına başlaması, fiyatların da yükselmesine neden oldu. Üreticiler bu yılda yüksek kaliteli bir sezon beklediklerini ifade ederek kayısının daha da değerlenmesini umut ediyor. Çiftçiler, çiçeklenme döneminde zirai ilaçlama mesaisini sürdürürken, doğaseverler de şu sıralar kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı kayısı bahçelerinde bol bol fotoğraf çektiriyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement